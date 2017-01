Sakit Hati Tak Didukung Nyaleg, Haris Teror Pesantren di Magelang

JAKARTA - Jajaran Polres Magelang, Jawa Tengah berhasil mengamankan seorang pria yang diduga melakukan teror. Pelaku bernama Haris Fauzi bin Sukarlan Asjhadi, diringkus pada Rabu (4/1/2017) sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Magelang - Kopeng, Magelang, Jawa Tengah.

Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol. Rikwanto membenarkan penangkapan tersebut. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu pun membeberkan motif Haris melakukan teror.

Dilatarbelakangi sakit hati kepada Gus Yusuf, seorang pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Asrama Perguruan Islam (API) yang dianggap tidak menghargai pengabdiannya. Terlebih lagi, Gus Yusuf tidak mendukung Haris saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari salah satu partai.

Alhasil, Haris kecewa dan memutuskan bergabung dengan partai lain. Namun pelaku masih merasa diganggu karena dituduh pengikut PKI alias komunis dan membahayakan.

"Pelaku ingin menjatuhkan nama baik Ponpes API sehingga pelaku memasang bom bertujuan agar Ponpes API tidak ada lagi santri yang mendaftar," ujar Rikwanto saat dikonfirmasi.

Dari tangan pelaku, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diyakini sebagai alat pendukung saat melancarkan aksinya diantaranya satu buah kabel warna biru, satu buah isolasi lakban warna kuning dan satu buah bungkus kartu perdana.

Sementara pasal yang disangkakan kepada pelaku yaitu pasal 7 Perppu no 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Jo UURI No. 15 tahun 2003 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (sym)