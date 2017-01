Sandiaga Uno: Warga Jakarta Ingin Punya Pemimpin Pemersatu

JAKARTA - Calon wakil Gubernur (Cawagub) DKI Sandiaga Salahudin Uno menyatakan masyarakat Jakarta menginginkan pemimpin yang bisa mempersatukan warganya.

Hal itu terlihat dari keluhan warga lantaran pemimpin sebelumnya dinilai banyak kebijakan yang mengarah ke kelompok menengah ke atas.

"Bahwa banyak kebijaka‎n lebih memerhatikan atau di arahkan kelompok menengah ke atas, sedangkan PKL tidak dilakukan penataan, pemerataan," kata Sandi di Jalan Kenari, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2017).

Sandi mengungkapkan, apabila ia terpilih, maka nantinya Pemprov DKI Jakarta akan lebih fokus memperhatikan warga yang berada di level menengah ke bawah.

"Di sini banyak anak muda yang ingin naik kelas menjadi pengusaha bukan lagi jadi perantara atau makelar. Karena, selain ‎dari pada menciptakan lapangan pekerjaan, pasar secara spesifik di sini juga memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat," tuturnya.

Sandi melanjutkan, pihaknya ingin Pasar Kenari yang menjual perlengkapan listrik dan selang ini harus diberdayakan, sehingga mereka harus ditetap terjamin usahanya.

"Suatu saat mereka akan punya usaha sendiri, dengan program OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) akan bisa membuat mereka naik kelas‎," pungkasnya.