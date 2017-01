HOT THREAD (1): Penemuan Baterai Terbaru yang Punya Daya Tahan hingga 12 Tahun

ILMUWAN asal Ukraina telah menemukan teknologi baterai terbaru yang memiliki daya tahan hingga 12 tahun, tanpa harus diisi ulang dan mampu menyimpan cadangan energinya sendiri.

Dilansir Oddity Central, baterai ini ditemukan oleh Vladislav Kiselev, seorang peneliti senior dari Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry dan profesor dari University of Ukraine's National Academy of Sciences.

(Posting thread by Marakarma, lihat selengkapnya di warungkopi.okezone.com)