Anies Baswedan Ingin Jadikan Pengusaha sebagai Mentor Warga DKI

JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bakal mengundang para pengusaha untuk menjadi mentor atau pembimbing bagi warga Jakarta. Hal itu sebagai upaya menuntaskan tingginya angka pengangguran di Ibu Kota.

Sekaligus bentuk realisasi program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) yang merupakan suatu sistem terintegrasi antara pemberian modal dan pendampingan kepada warga Jakarta yang ingin membuka usaha baru.

"Kami ingin mengundang wirausahawan yang berhasil untuk melatih mereka. Banyak sekali wirausaha yang mau berbuat, mau jadi mentor tapi selama ini mereka bingung. Karena itu, pemerintah menyediakan fasilitasnya," katanya di kediamannya, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).

Anies mengklaim bahwa dengan cara tersebut bakal melahirkan 200.000 pengusaha baru. Angka tersebut dibagi ke-44 kecamatan di Jakarta. Jadi, setiap kecamatan akan ada 5.000 wirausaha baru.

"Angka 5.000 saja akan bisa menggerakkan perekonomian warga Jakarta. Kami ingin memudahkan dibentuknya usaha bagi warga Jakarta," tutupnya.