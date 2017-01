Prabowo Bakal Hadiri Kampanye Akbar Anies-Sandi di Kemayoran

JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno, berencana menggelar kampanye akbar yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu 8 Januari 2017.

"Insya Allah akan dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto karena itu tandanya sudah kick off-nya," katanya usai melaksanakan blusukan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (5/1/2017).

Selain kampanye akbar, tim sukses (timses) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 ini juga akan menggelar kampanye-kampanye besar di sejumlah titik. Yakni, dengan menerjunkan juru bicara, juru kampanye, dan timses untuk tetap menyerap aspirasi dari warga.

"S‎aya titip pesan bahwa konteks dengan masyarakat one on one itu bagaimana mendengarkan keluhan, jangan sampai pudar karena itu kita menyerap aspirasi warga. Mendengar itu lebih efektif dengan bisa dialog satu lawan satu dengan warga, saya yakin elektabilitas kita akan meningkat dalam waktu 40 hari ke depan," tutupnya.