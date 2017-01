Dosen dan Profesor Jadi Sasaran Empuk Hacker

MENLO PARK - Google memperingatkan para wartawan, dosen dan profesor bahwa hacker kini tengah membidik akun mereka untuk diretas, informasi tersebut disampaikan melalui media sosial.

Orang-orang tersebut seperti Paul Krugman pemenang Nobel Economist and New York Times Columnist, profesor Standford University and former US Diplomat Michael McFaul, GQ Correspondent Keith Olbermann.

Politico, Highline, dan Julia Ioffe kontributor Foreign Policy, Jonathan Chait wartawan New York Magazine, dan penulis Majalah Atlantic Jon Lovett, seperti dikutip dari Arstechnica, Kamis (24/11/2016).

Google mengungkapkan, laporan ini mengenai hacker yang bakal menargetkan mereka telah merebak luas. Banyak laporan termasuk spanduk Google yang ditampilkan untuk pemegang akun saat melakukan login.

Tak hanya itu, perusahaan keamanan teknologi terkenal juga menampilkan gambar peringatan, pentingnya bahaya akan malware kalau tidak menjaga sistem keamanan industri secara profesional.

Pada tulisan teks spanduk merah tersebut menyatakan, Peringatan: Google telah mendeteksi penyerang yang didukung pemerintah mencoba untuk mencuri password Anda. Itu termasuk link yang mengarah ke saran untuk mengamankan akun.

Google telah mengirimkan peringatan dari upaya hacking bangsa telah disponsori sejak 2012. Juru bicara Google mengatakan, kemungkinan kesibukan baru-baru ini dapat merujuk upaya hacking yang terjadi selama sebulan terakhir.

Menurutnya, para pejabat Google sengaja menunda peringatan untuk mencegah orang-orang di belakang serangan dari sumber belajar dan metode peneliti untuk mendeteksi serangan.