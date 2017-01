FLORIANOPOLIS – Selama bertahun-tahun, seorang perempuan tua di Brasil berdoa kepada sosok patung yang dia kira sebagai sosok Santo Antonius, orang suci agama Katolik. Namun, ternyata dia telah berdoa kepada patung yang salah.

Fakta itu diungkap oleh cicit perempuan tua itu. Ia mengatakan, patung yang selama ini digunakan buyutnya untuk berdoa tidak lain adalah sosok Elrond, raja bangsa elf dari kisah fantasi populer, The Lord of the Rings karya JRR Tolkien. Jika dilihat, memang ada kemiripan antara kedua patung tersebut.

Gabriela Brandao, ibu dari cicit perempuan itu mem-posting kejadian unik ini di media sosial. Tak butuh waktu lama, posting itu langsung menjadi viral dan telah dibagikan ribuan kali.

Patung Saint Anthony Foto:vistaelegre.com

“Kami langsung mencoba untuk menjelaskannya, tetapi dia mulanya tak mengerti,” kata Gabriela tentang pengalaman menariknya. “Keesokan harinya kami menjelaskannya lagi dan dia mengerti dan kami memberikannya patung baru Santo Antonius,” tambahnya sebagaimana dilansir dari Buzzfeed, Jumat (6/1/2017).

Perempuan asal Florianopolis itu mengatakan terkejut dengan reaksi yang didapat dari posting-nya di media sosial. “Saya tidak pernah menduga hal seperti ini terjadi, ini gila. Tapi ini adalah hal terlucu yang pernah saya alami,” ujarnya.