Doa Sandiaga untuk Seorang Pedagang Nasi Uduk di Kemayoran

JAKARTA - Kegigihan seorang pedagang nasi uduk, Tutik (36) menjadi perhatian Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno. Yang mangkal di Jalan Suka Mulya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Insya Allah ibu Titik, kalau saya terpilih jualan nasi uduknya bisa lebih dari 4 liter sehari," kata Sandi, di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jumat (6/1/2017).

Menurut Sandi, melalui salah satu program unggulannya yakni One Kecamatan One Center (OK OCE) para pengusaha seperti Tutik dapat berkembang.

"Ini masa depan Maharatu (putri dari Tutik) ada di pemimpin yang bisa memberikan peribahan baginya terutama di pendidikannya, saya doakan sesuai namanya bisa jadi Ratu ya bu," tutupnya.