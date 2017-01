Polisi Publikasi Foto Tersangka Penembakan Bandara Florida

FLORIDA – Polisi akhirnya memublikasi foto tersangka penembakan di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat. Pelaku diketahui bernama Esteban Santiago-Ruiz. Usianya 26 tahun.

Melansir ITV, Sabtu (7/1/2017), Ruiz juga teridentifikasi sebagai anggota militer AS. Demikian kata juru bicara Senator AS dari Florida, Bill Nelson. Seorang pejabat AS lainnya mengungkap kepada Reuters, membenarkan informasi tersebut.

Namun, pelaku telah dikeluarkan dari instansinya di Army National Guard sejak tahun lalu. Ruiz terakhir kali bertugas di Irak.

Menurut keterangan polisi, pelaku melontarkan tembakan setelah mengangkat kopernya dari bagasi di Terminal 2 bandara. Sedikitnya lima orang meninggal akibat aksinya dan delapan lainnya terluka.

Penembakan di bandara Florida terjadi pada Jumat 6 Januari 2017 siang waktu setempat. Saat itu, seorang mantan atase pers Gedung Putih kebetulan sedang berada di lokasi kejadian. Ia pun menahan seluruh penumpang untuk tetap pada tempatnya sampai polisi datang dan menyelidiki.

Seluruh operasional penerbangan dari dan menuju bandara tersebut juga ditangguhkan untuk sementara waktu. Dalam waktu singkat, polisi berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku tunggal.

Bandara Fort Lauderdale melayani lebih dari 73 ribu penumpang setiap harinya. Meski operasional di bandara tersebut ditangguhkan, bandara lainnya yang berada di negara bagian Miami tetap berlangsung dengan normal.