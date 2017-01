PALEMBANG - Pemilik usaha penyewaan tenda, meja, dan kursi untuk pesta memasuki Januari 2017 ini semakin banyak menerima pesanan dari masyarakat yang akan menggelar pesta pernikahan dan acara syukuran.

Salah seorang pemilk usaha penyewaan tenda, Yeyen di Bukit Besar Palembang mengatakan, dalam beberapa hari ini pesanan penyewaan tenda dan kursi mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga 50 persen lebih dari kondisi normal.



Dalam sehari, petugasnya melayani puluhan pesanan penyewaan tenda, terutama untuk acara akad nikah dan resepsi pernikahan.



"Permintaan pemasangan tenda terus mengalir, petugas kami hingga pagi ini masih melayani pemasangan tenda pesanan masyarakat di wilayah Bukit Besar dan beberapa wilayah lainnya seperti Tangga Buntung dan Makrayu, bahkan dari daerah yang cukup jauh yakni kawasan Plaju," ujar Yeyen.



Menurut dia, pesanan penyewaan dan pemasangan tenda waktunya bersamaan untuk akhir pekan Sabtu dan Minggu, sehingga petugas harus bekerja lembur agar bisa diselesaikan sebelum acara berlangsung.



Meskipun banyak pesanan dan harus menugaskan pekerja di luar jam normal (lembur) untuk melakukan pemasangan tenda, pihaknya tidak menaikkan tarif sewa.



Tarif sewa tenda tetap seperti biasa untuk kegiatan acara syukuran dan pesta pernikahan yang digelar masyarakat di lapangan dan perkarangan rumah ditetapkan biaya penyewaan Rp160 ribu per unit, sedangkan tenda VIP yang memiliki renda dan plafon dikenakan tarif sewa Rp250 ribu per unitnya.



Sedangkan untuk sewa kursi plastik ditetapkan biaya sewa Rp1.500 per buah/hari dan kursi VIP dengan jok busa dan pelapis/sarung kursi dikenakan tarif sewa Rp3.500 per buah.