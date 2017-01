Kisah Sukses Miliader yang Drop Out dari Kampus (1)

JAKARTA – Pendidikan di perguruan tinggi memang memiliki peran besar dalam mendukung kesuksesan mahasiswanya. Namun siapa sangka, para miliader ini justru harus drop out (DO) dari sekolah bahkan kampusnya.

Meskipun tidak sempat mengenyam pendidikan sampai selesai, mereka berhasil membuktikan bahwa menjadi sukses bukan halangan. Mengutip dari laman Listovative, Sabtu (7/1/2017), berikut ini daftar miliader yang ternyata pernah drop out.

Bill Gates

Siapa yang tidak mengenal co-founder Microsoft ini. Ya, Bill Gates menjadi sosok paling fenomenal karena meskipun di-drop out dari Harvard University, dia bisa menjadi orang terkaya di dunia.

Amancio Ortega

Kalian pasti mengenal merek fesyen Zara, bukan? Nah, pendirinya sendiri adalah Amancio Ortega yang juga di-drop out dari sekolah, bahkan di usianya yang masih 14 tahun. Kini Ortega menjadi orang terkaya di Spanyol.

Mark Zuckerberg

Chairman, Co-Founder, and Chief Executive of Facebook Mark Zuckerberg juga menjadi miliader yang drop out dari kampusnya. Meski begitu, pria yang sempat kuliah di Harvard University itu menjadi salah satu orang terkaya di dunia.

Michael Dell

Ia merupakan sosok yang paling terkenal sebagai pebisnis asal Amerika Serikat. Dell drop out dari bangku kuliah untuk mendirikan bisnisnya yani Dell Computer, dan kini telah menduduki top ranking.

Larry Ellison

Drop out dari University of Illinois, tidak menyurutkan tekad Ellison untuk meraih kesuksesan. Terbukti kini dia berhasil menjadi CEO dari sebuah perusahaan besar.

Li Ka-Shing

Dari Asia ada sosok Li Ka-Shing yang merupakan seorang entrepreneur paling berpengaruh. Ia harus drop out dari sekolah di usianya yang baru menginjak 15 tahun.

Mukesh Ambani

Di India sendiri terdapat sosok Mukesh Ambani yang merupakan pebisnis besar. Ia juga drop out dari kampusnya di Stanford Unievrsity pada 1979. Ambani kemudian fokus dengan bisnis yang telah dijalani oleh ayahnya. (afr)