Kisah Sukses Miliader yang Drop Out dari Kampus (2)

JAKARTA – Meski harus drop out (DO) dari bangku sekolah atau kuliah, para tokoh dunia ini ternyata bisa membuktikan bahwa menjadi sukses bukanlah suatu hambatan. Melalui kegigihan dan kerja keras yang dijalani, mereka bisa mendulang kesuksesan hingga menjadi miliader.

Mengutip dari laman Listovative, Sabtu (7/1/2017), berikut ini daftar miliader dunia yang berhasil meraih kesuksesan meskipun drop out dari sekolah atau kampusnya.

Sheldon Adelson

Ia merupakan orang terkaya ke-18 di dunia berdasarkan majalah Forbes. Dia pernah di-drop out dari kampusnya di City College of New York dan kini menjadi CEO di Las Vegas Sands Corporation.

Jack C Taylor

Taylor juga pernah merasakan harus di-drop out dari bangku kuliah. Namun kini nasibnya berubah karena ia menjadi salah satu miliader dunia.

Steve Jobs

Sosok yang satu ini mungkin tidak asing lagi di telinga masyarakat dunia. Steve Jobs yang sukses sebagai CEO Apple juga pernah di-drop out dari bangku kuliah.

Les Wexner

Pemilik Victoria Secret ini juga pernah di-drop out dari bangku kuliah karena harus membantu sang ibu mengelola tokonya. Wexner pun kini menjadi seoranng miliader.

Ralph Lauren

Salah satu fashion designer asal Amerika Serikat yakni Ralph Lauren harus drop out dari Brunch College. Namun kini, dia memiliki industri fesyen terbesar di dunia.

Richard Branson

Branson merupakan seorang penguasaha asal Inggris. Di usianya yang masih 16 tahun, ia harus keluar dari sekolah.

Walt Disney

Kalian pasti sudah akrab dengan beragam film animasi yang disuguhkan Walt Disney. Di balik kesuksesannya, Disney ternyata sempat di-drop out dari sekolah pada usia 16 tahun. (afr)