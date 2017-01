Kisah Sukses Miliader yang Drop Out dari Kampus (3)

JAKARTA – Pendidikan menjadi salah satu faktor yang bisa membawa seseorang pada kesuksesan. Namun, beberapa tokoh berikut ini justru harus mengalami drop out (DO) dari bangku sekolah atau kampus.

Meskipun harus mengalami drop out, para tokoh dunia ini memang membuktikan bahwa dirinya bisa sukses seperti sekarang. Mengutip dari laman Listovative, Sabtu (7/1/2017), berikut ini daftar miliader yang pernah drop out dari sekolah atau kampusnya.

Elizabeth Holmes

Ia menjadi salah satu perempuan pebisnis paling sukses. Holmes pun mempunyai cerita unik. Dirinya pernah drop out dari bangku kuliahnya di Stanford University.

Subhash Chandra

Melalui Channel TV yang dimiliki, Subhash mampu menjadi pebisnis sukses. Pendidikannya kala itu harus terhenti di kelas X.

Jack Dorsey

Pernah di-drop out dari New York University Tandon School of Enginering, tidak menyurutkan semangat Dorsey meraih kesuksesannya. Kini ia menjadi salah satu entrepreneur asal Amerika Serikat yang sangat sukses.

Ted Turner

Pemilik Cable News Network (CNN) ini juga harus drop out dari kampusnya di Brown University. Meski begitu, Turner berhasil menjadi pebisnis asal Amerika Serikat yang sukses.

Hiroshima Yamauchi

Lahir di Kyota, Jepang, Hiroshima Yamauchi di-drop out dari Waseda University. Kemudian dia pun menjadi president Nintendo pada usianya yang masih muda yakni 20 tahun.

Evan Williams

Ia merupakan seorang pemrogram dari Amerika Serikat. Bahkan, Williams pernah di-drop out dari University of Nebraska-Lincoln. Kini dia menjadi co-founder Twitter. (afr)