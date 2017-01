Ini Total Biaya untuk Studi di Inggris

JAKARTA – Inggris menjadi salah satu negara favorit para pelajar di seluruh dunia untuk menempuh pendidikan lanjutan yang berkelas. Tidak heran jika biaya yang harus dikeluarkan demi mengenyam pendidikan di sana pun tidak sedikit.

Pasalnya, kamu mesti mengeluarkan dana mencapai ratusan juta rupiah per tahun yang digunakan untuk biaya kuliah di kampus Inggris. Seperti dilansir Thus is Local London, Sabtu (7/1/2017), biaya kuliah yang perlu kamu keluarkan untuk studi di Kingston University mencapai 22.058 poundsterling atau sekira Rp362 juta.

Namun, biaya kuliah yang dikenakan setiap kampus berbeda. Seperti halnya jika kamu ingin menempuh pendidikan di Imperial College London, biayanya mencapai 26.682 poundsterling atau sekira Rp 437 juta per tahun. Berbeda lagi jika kamu memilih belajar di Royal College of Music, biayanya mencapai 26.518 poundsterling atau sekira Rp435 juta.

Itu baru biaya kuliah yang harus dibayarkan. Kamu pun memerlukan biaya tambahan seperti biaya hidup untuk makan yang mencapai 2.000 poundsterling atau sekira Rp32 juta per tahun. (afr)