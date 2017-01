12 Alasan Donald Trump Bisa Jadi Presiden AS Terbaik

KONGRES Amerika Serikat telah mengesahkan hasil perhitungan suara dari Ellectoral College. Calon usungan Partai Republik, Donald John Trump keluar sebagai jawaranya. Dalam waktu kurang dari dua pekan lagi, miliarder New York tersebut akan mengucap sumpahnya dan resmi dilantik menjadi Presiden ke-45 AS.

Penobatan ini kemudian menimbulkan banyak kekhawatiran di kalangan masyarakat yang kontra dengannya. Bagi Demokrat, kenaikan Trump jelas mimpi buruk yang tak bisa ditepis.

Meski begitu, fakta yang tak bisa dipungkiri adalah banyak prediksi dan persepsi soal Trump saat kampanye kemudian tidak terbukti. Seperti sering dikatakan, Trump adalah sosok yang sangat sulit diprediksi. Dia belum punya rekam jejak politik sehingga masih bebas dari lumpur.

Singkat kata, berikut ini 12 alasan Donald Trump berpotensi menjadi presiden terbaik untuk AS. Demikian seperti dirangkum dari Todays Info, Minggu (8/1/2017).

1. Punya standard yang tinggi

Dalam serial The Apprentice, Trump terkenal sering mengucap kata 'You are fired' atau 'Anda dipecat'. Ini beberapa kali jadi lelucon untuk menyerangnya, tetapi jika diteliti lebih lanjut, kalimat tersebut menunjukkan ketegasan juragan real estate tersebut.

Dia tentunya tidak sembarangan memecat orang. Hanya pegawai yang dianggap tidak memenuhi kriterianya. Jadi dia punya standard yang tinggi dan efisiensi.

2. Keras terhadap ISIS

Walau Trump suka bicara sembarangan, yakinlah bahwa dia akan menjadi Presiden AS yang paling keras menentang ISIS. Sebab kelompok teroris tersebut mengambil keuntungan yang tak halal dari tanah Timur Tengah dan memperkaya dirinya. Hal itu bisa berdampak buruk bagi Trump yang berlatar pebisnis. Dia tentu tidak ingin punya pesaing yang merusak ladangnya.