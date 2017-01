Donald Trump Temui PM Inggris Theresa May pada Maret 2017

WASHINGTON DC – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menjamu Perdana Menteri Inggris pada musim semi tahun ini. Itu berarti pada Maret 2017. Kunjungan Theresa May sejauh ini belum ditentukan tanggal pastinya.

Tidak dijelaskan pula perihal adanya kaitan antara kunjungan tersebut dengan waktu jatuh tempo negosiasi Brexit atau tidak. Trump hanya menjelaskan bahwa pertemuan itu penting karena Negeri Ratu Elizabeth selalu menjadi sekutu dekat AS.

“Saya menantikan pertemuan dengan Perdana Menteri Theresa May di Washington pada Musim Semi ini. Inggris telah lama menjadi sekutu yang sangat istimewa bagi AS!” kicau Trump di Twitternya, seperti disadur dari ITV, Minggu (8/1/2017).

Mengenai tanggal, kedua belah pihak masih berusaha menyesuaikan. Downing Street 10, kantor PM Inggris bertanggung jawab untuk mengumumkannya kelak.

I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime U.S. ally, is very special!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2017