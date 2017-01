Giliran Honda Mobilio yang Berdandan

JAKARTA – Persaingan pasar kendaraan di segmen low MPV semakin ketat. Para agen pemegang merek (APM) berlomba-lomba memoles produk mereka agar bisa diterima pasar. Toyota Astra Motor (TAM) dan Astra Daihatsu Motor (ADM) lebih dulu menyegarkan tampilan Avanza atau Grand New Avanza serta Xenia atau Great New Xenia pada Agustus 2015. Hal yang sama dilakukan Suzuki Imdomobil Sales (SIS) dengan menghadirkan Ertiga Dreza pada awal 2016.

Kini giliran Honda Prospect Motor (HPM) yang akan meluncurkan Mobilio facelift pada pekan ini. Hal ini diketahui dari video penggoda yang diunggah ke laman YouTube oleh HPM.

Video dengan judul 'Wanna see the new sensations?' tersebut diunggah oleh akun Hondaisme. Rekaman gambar berdurasi 19 detik tersebut memperlihatkan potongan desain baru Mobilio facelift.

Dari video itu diketahui bahwa Mobilio facelift memiliki tampilan fasia baru. Lampu utamanya lebih sipit dan akan dilengkapi daytime running light (DRL) LED. Meski tak terlihat jelas, bumper dan grille tampaknya juga akan berubah. Bumper tampak lebih menjorok ke depan memberikan kesan agresif. Namun desain pelek masih mempertahankan desain lama.

Belum ada informasi lebih jauh mengenai informasi bagian kabin serta banderol untuk menebus Mobilio facelift ini.

Tahun ini persaingan di segmen low MPV akan semakin terasa dengan kehadiran pemain baru yakni Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) yang akan merilis versi produksi dari XM Concept. Mobil prototipenya sudah diluncurkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016. Mobil baru Mitsubishi itu akan hadir di semester II-2017. Berbeda dengan para rivalnya, produk low MPV Mitsubishi memadukan antara MPV dan crossover.