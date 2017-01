KPPU Beberkan Kesimpulan Fakta Dugaan Kartel, Yamaha & Honda Bantah

JAKARTA - Sidang dugaan praktik kartel sepeda motor jenis skuter matik (skutik) dengan terlapor 1, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), dan terlapor 2, PT Astra Honda Motor (AHM), memasuki babak baru sekaligus sidang terakhir. Sidang yang dilaksanakan di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta Pusat, beragendakan penyampaian kesimpulan fakta-fakta sepanjang persidangan yang telah berlangsung sejak Juli 2016.

Pada sidang kali ini, tim investigator yang diwakili oleh Helmi Nurjamil menyampaikan kesimpulannya di hadapan terlapor 1 dan 2. Terdapat beberapa fakta yang meyakinkan bahwa terlapor terbukti bersalah melakukan persekongkolan harga skutik. Salah satunya adalah bukti email dari Presiden Direktur YIMM Yoichiro Kojima ke wakilnya untuk meminta mengikuti harga Honda‎.

"Terkait dengan benang merah kenapa kemudian kami meyakini. Pada tahun 2013 berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) terjadi pertemuan pertama presiden direktur (presdir) Honda dan Yamaha. Kemudian pada bulan Januari berdasarkan bukti email telah terjadi pertemuan di golf antara presdir Honda dan Yamaha. Kemudian berdasarkan email bulan April terdapat bukti email presdir ke wakil presdir Yamaha. Kemudian pada November berdasarkan BAP terlapor diakui presdir Honda bermain golf terakhir dengan presdir Yamaha," terang Helmi.

Di samping itu, Helmi juga membeberkan rekomendasi putusan tim investigator kepada majelis komisi. Setidaknya ada lima hal yang direkomendasikan, berikut ini penjelasan singkatnya:

1. Menyatakan terlapor 1 dan 2 terbukti secara sah dan meyakinkam melakukan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1). (Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama).

2. Menghukum terlapor 1 dan terlapor 2 berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 5. (Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini).

3. Merekomendasikan kepada majelis komisi untuk melarang terlapor 1 dan 2 menetapkan harga Jual on the road sebagai harga refrensi untuk konsumen melainkan hanya sebatas harga off the road.

4. Merekomendasikan majelis komisi untuk memberikan saran kepada pemerintah, khususnya instansi terkait, untuk melarang pelaku usaha automotif memberikan harga refrensi kepada main dealer atau diler dengan memasukkan komponen harga bea balik nama atau sejenisnya yang pada pokoknya harga tersebut bukan struktur harga principal atau pabrikan.

5. Biaya BBN, biaya tambahan lainnya yang dipungut negara dibayarkan atas dasar pilihan konsumen tidak dipaksakan apakah akan dibayarkan sendiri atau melalui diler.

Menanggapi kesimpulan dari tim investigator KPPU, Dyonisius Beti, Executive Vice President PT YIMM mengatakan bahwa pihaknya sangat yakin tidak melanggar undang-undang dan tuduhan KPPU tidak mendasar.

"Dari sisi kami bahwa Yamaha Indonesia ini sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang (UU). Kami taat kepada UU persaingan usaha yang sehat. Kami selalu comply baik di Indonesia maupun sampai ke luar negeri dan boleh kami sampaikan bahwa tuduhan ini terlalu sumir dan terlalu dipaksakan karena tidak ada kesepakatan yang bisa dibuktikan selama persidangan yang sudah berlangsung selama ini," paparnya.

Senada dengan Yamaha, General Manager of Corporate Secretary and Legal PT AHM, Andi Hartanto, mengatakan selama persidangan tim KPPU tidak memberikan bukti adanya praktik kartel skutik. "Menurut saya dalam proses persidangan tidak bisa membuktikan adanya tuduhan kartel dan karena itu kami berharap sebagai perusahaan yang sudah lama di Indonesia, lebih dari 45 tahun, bahwa KPPU sebagai lembaga yang terhormat bisa memberikan keputusan seadil-adilnya untuk kepentingan yang terkait bagi negara dan juga bagi konsumen serta pelaku usaha," ungkapnya.