VIDEO: Polisi New York Menuai Kontroversi Usai Selfie Depan Kebakaran

NEW YORK – Dua polisi New York saat ini menjadi buah bibir dengan nada sentimen akibat mereka ber-selfie. Selfie tersebut dipermasalahkan warga New York akibat keduanya mengambil gambar di depan rumah yang sedang terbakar.

Pada rekaman yang diunggah oleh salah satu media di Amerika Serikat menunjukkan dua petugas yang tersenyum sambil ber-selfie di depan rumah yang terbakar. Aksi keduanya langsung memicu respons negatif yang menyebut tindakan tersebut “menjijikkan”.

Sumber: Youtube (gito gilang/NBC New York)

“Itu menjijikan. Saya tidak suka melihatnya sebab menunjukkan mereka tidak prihatin dengan orang-orang di lingkungan ini. Ada yang baru kehilangan rumahnya dan Anda (merujuk kepada dua polisi laki-laki) ber-selfie di sana,” ujar salah satu orang yang berada di dekat lokasi kebakaran, sebagaimana dikutip dari Russia Today, Senin (9/1/2017).

Aksi selfie anggotanya tersebut akhirnya sampai ke kuping pihak Kepolisian New York yang berjanji akan menyelidikinya. “Isi dari video tersebut sangat berkenaan dengan departemen (kepolisian) dan saat ini sedang dalam tahap penyeldikian. Jika para petugas ini diketahui melakukan pelanggaran peraturan dan regulasi departemen, mereka akan dijatuhi sanksi disipliner,” Ujar pejabat Kepolisian Nassau County, Thomas Krumpter.

Pemilik rumah yang terbakar tersebut ternyata adalah anggota Kepolisian New York juga. Kepada NBC New York, ia menegaskan, tidak merasa tersinggung dengan aksi kedua rekannya itu. Dilaporkan, insiden kebakaran tersebut tidak menyebabkan adanya orang yang terluka.