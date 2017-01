Malam Ini Anies-Sandi Akan Makan Bareng Prabowo Subianto

JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahudin Uno, kembali melakukan penyerapan aspirasi dan sosialisasi program di dua wilayah yang ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Dititik pertama, pria yang akrab disapa Sandi ini akan melakukan blusukan di kawasan Kampung Petukangan, Jakarta Timur. Di sana Sandi akan membeberkan manfaat programnya yakni Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Sehat Plus, sembako murah dan program penyediaan lapangan kerja yang dikenal dengan One Kecamatan One Center (Oke Oce).

Selepas melakukan sosialisasi dan penyerapan aspirasi, mantan ketua HIPMI ini bakal menghadiri peluncuran buku yang bertajuk 'Dibalik sang Kandidat' yang digelar di sebuah kafe yang ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun untuk agenda calon gubernur DKI nomor urut tiga ini yaitu siang ini bakal menghadiri kunjungan ke sebuah kantor media cetak yang ada di kawasan Palmerah, Jakarta Barat.

Kemudian Anies akan bertolak ke kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, untuk melakukan sosialisasi dan penyerapan aspirasi

Menjelang malam, pasangan calon nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno, direncanakan akan makan malam bersama di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tepatnya di jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.