Anies Bakal Jadikan Transportasi Massal di Jakarta seperti Pembuluh Darah

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, kendaraan umum massal harus seperti pembuluh darah. Hal itu diyakininya dapat menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

"Transportasi massal di Jakarta harus seperti pembuluh darah," katanya di Palmerah, Jakarta Barat. Senin (9/1/2017).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menganalogikan kendaraan massal sebagai pembuluh darah dimaksudkan agar mudah dijangkau siapa saja dan di mana saja.

"Padahal wajah kota Jakarta sudah berubah sedangkan trayek dan rute transportasinya tetap sama, untuk itu kita akan re-routing agar lebih merata," ungkapnya.

Sebab itu, calon gubernur yang berpasangan dengan Sandiaga Salahudin Uno itu akan mengoptimalkan kendaraan umum massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) yang dapat menjangkau ke seluruh daerah yang ada di Jakarta dengan menggunakan sistem tiket one way for all.

"Nantinya penumpang cukup membayar satu kali Rp5 ribu untuk sampai ke tujuan meskipun harus berganti kendaraan," tutupnya.