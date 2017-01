Ubah Kotoran Sapi Jadi Biogas, Nadia Dulang Kesuksesan di Jepang

JAKARTA - Mengolah limbah menjadi suatu energi terbarukan telah dilakukan berbagai pihak, termasuk oleh Nadia. Di tangan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini, kotoran sapi dan ampas tempe diubah menjadi biogas yang berguna sebagai sumber energi.

Penelitian tersebut dilakukan Nadia melalui proyek himpuan mahasiswa Teknik Kimia di daerah Benowo, Surabaya. Hal ini turut meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

"Jadi limbah kotoran sapinya dan limbah pembuatan tempenya berkurang sekaligus pendapatan masyarakat meningkat dari penggunaan biogas," tuturnya dilansir dari laman ITS, Senin (9/1/2017).

Penelitian tersebut, kata Nadia, kemudian diikutsertakan dalam dua konferensi yang dilaksanakan selama Desember 2016 di Jepang, yakni Joint International Symposium on Regional Revitalization and Innovation for Social Contribution and e-ASIA Functional Materials and Biomass Utilization (JISRI e-ASIA), serta the 11th International Student Conference on Advanced Science and Technology (ICAST).

"Bahkan awalnya saya dapat info ICAST tepat dua hari sebelum deadline pengumpulan abstrak," ucapnya.

Berbagai hambatan pun dilalui oleh Nadia. Oleh sebab itu, dia bergegas mengumpulkan berbagai proceeding dan artikel-artikel terkait risetnya. Menurut Nadia, hal tersebut tidak mudah lantaran ia harus mengolah beberapa data dari beberapa riset berbahasa Inggris.

"Pengolahan datanya lumayan susah. Untung saya dibantu ayah dan kakak," sebutnya.

Berkat kerja kerasnya, Nadia berhasil menyelesaikan penelitiannya tepat waktu. Ia pun dinyatakan lolos untuk mengikuti kedua konferensi tersebut. Usahanya semakin membuahkan hasil ketika dinyatakan berhasil membawa penghargaan dari JISRI, dan pada konferensi ICAST mendapatkan penghargaan sebagai best presentation.

"Menurut saya ide-ide mahasiswa ITS tidak kalah hebat dari ide-ide yang dibawakan mahasiswa asing di konferensi teresbut. Hanya saja mahasiswa ITS perlu belajar lebih mengolah penelitiaannya serta membawakannya di konferensi internasional," tandasnya.