Untung-Rugi Membeli Motor dengan Cara Off the Road

JAKARTA - Umumnya pabrikan sepeda motor mencantumkan harga on the road di portal resmi maupun brosur. Itu artinya konsumen sudah terima jadi, tidak perlu mengurus surat-surat kendaraan lagi, seperti STNK, BPKB, serta pelat nomor.

Beda halnya apabila konsumen membeli motor dengan cara off the road, yakni hanya dengan membayar harga motor tidak termasuk pengurusan surat-surat kendaraan. Mereka lah yang mengurus dokumen sendiri.

"Tidak ada masalah (beli dengan cara off the road), tapi mengurusnya susah. Kalau (on the road) di diler ada biro jasa pengurusan surat-surat. Itu kebijakan diler, kami (agen pemegang merek/APM) tidak ikut campur. Apalagi di wilayah masih-masing biasanya harganya berbeda. Yamaha hanya umumkan biaya on the road Jakarta. Nah, begitu di daerah, kan harganya masing-masing," jelas Muhammad Abidin, general manager aftersales PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Ia tidak menampik bila ada konsumen yang membeli dengan cara off the road. Cara itu biasanya dilakukan oleh konsumen dari daerah tertentu.

"Kadang ada juga yang membeli di Jakarta lalu mereka membawa unitnya ke daerah. Contohnya konsumen tidak tinggal di Jakarta, tapi di daerahnya motor itu inden terus. Dia beli unitnya di Jakarta kemudian dibawa ke daerah tempat tinggal dan dia urus sendiri surat-suratnya," tambah dia.

Apabila konsumen mengurus sendiri, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih tringgi ketimbang membeli secara on the road. "Biasanya lebih mahal. Mengurus BBN, administrasi, dan segala macam. Ya kalau on the road sudah ada biro jasa dan fee-nya," terang dia.

Sementara itu, Deputy Head of Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM), Ahmad Muhibbuddin mengatakan, tidak ada masalah jika konsumen membelinya secara off the road. Namun ada potensi kecolongan yang berimbas pada konsumen tidak membayar pajak.

"Tidak masalah, sebenarnya potensi untuk bermain ada di sini. Lebih berat lagi ke konsumennya. Harusnya memasok potensi cost pendapatan negara dari situ dan belum bisa digunakan kalau off the road," ucap dia.