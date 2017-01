AL AS Lepaskan Tembakan Peringatan ke Arah Perahu Iran

WASHINTON DC - Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat (AS) dilaporkan sejumlah tembakan peringatan ke arah perahu patroli Iran di Teluk Persia. Pejabat pertahan AS mengklaim, perahu patroli Iran tersebut terus bergerak ke arah kapal perang AS sehingga langkah pencegahan harus diambil.

Sebagaimana dikutip dari Associated Press, Selasa (10/1/2017) kru USS Mahan mengeluarkan tembakan peringatan tersebut usai mencoba untuk menjalin kontak dengan perahu Iran tersebut. Bahkan USS Mahan disebut sudah mengeluarkan suar asap agar perahu patroli itu tidak mendekati kapal USS Mahan.

Pejabat AS mengklaim, insiden itu terjadi ketika USS Mahan tengah transit ke Selat Hormuz pada Minggu 8 Januari 2017. Sempat ada laporan simpang siur mengenai apakah kru USS Mahan sempat membuka kontak melalui radio dengan perahu patroli Iran sebelum tembakan peringatan tersebut dilepaskan.

Salah satu pejabat AS yang enggan disebutkan namanya menegaskan, perahu-perahu patroli Iran tersebut berjarak 822 meter dengan USS Mahan ketika tembakan peringatan tersebut dilepaskan.

Untungnya insiden ini tidak berkepanjangan. Sebab usai dilepaskannya tembakan peringatan, perahu-perahu patroli Iran tersebut berhenti mendekati USS Mahan dan menghubungi kru kapal AU AS tersebut untuk menanyakan kemana tujuan kapal itu akan berlayar.