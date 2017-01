VIDEO: Dua Meteor Terekam Lintasi Langit Rusia

ARKHANGELSK – Dua meteor terekam melintasi langit malam Rusia dan ini diklaim hujan meteor besar pertama yang terjadi di awal 2017. Dilaporkan, hujan meteor tersebut memiliki nama Quadrantids (hujan meteor di Januari).

Sebagaimana dikutip dari Russia Today, Selasa (10/1/2017) dua batu bercahaya itu terekam melalui kamera dasbor mobil pada 3 dan 4 Januari di Kota Arkhangelsk. Wilayah Arkhangelsk sendiri berjarak 1.200 kilometer dari utara Moskow.

Menurut keterangan pihak Pulkovo Observatory of the Russian Academy of Sciences, kedua benda langit yang terekam itu merupakan bagian dari hujan meteor Quadrantids. Quadrantids merupakan hujan meteor tahunan yang kerap terlihat di wilayah belahan bumi utara pada 28 Desember hingga 7 Januari.

“Setiap tahun pada awal Januari, Bumi menjumpai hujan meteor Quandratif dan kemungkinan selama berhari-hari akan terlihat beberapa meteor yang sangat terang, bernama bolide, terihat jatuh,” ujar juru bicara Pulkovo Observatory of the Russian Academy of Sciences, Sergey Smirnov.