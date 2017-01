Tak Peduli Kemarahan China, Presiden Taiwan Puji Solidaritas Honduras

TAIPE - Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, melontarkan pujian terhadap loyalitas negara bagian Honduras, Amerika Serikat (AS). Pujian tersebut dilontarkan di tengah perjalanan Tsai berkunjung ke empat negara bagian di AS dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama antarnegara.

Kunjungan tersebut merupakan agenda lanjutan setelah sebelumnya Tsai bertemu dengan anggota parlemen AS di Texas. Dalam pertemuan yang digelar di Tegucigalpa, Honduras, Tsai menekankan pentingnya kerja sama ekonomi Taiwan dengan Honduras, sebagai salah satu negara termiskin di dunia.

Sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (10/1/2017), Tsai juga mengatakan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez, telah menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat atas kemenangannya pada 2016.

"Di samping situasi dunia internasional dan tantangan yang akan memengaruhi kami (Taiwan) sebagai negara. Tapi rasa persaudaraan dan solidaritas dari Honduras dan Taiwan tak bisa diganggu gugat dan bersifat mutlak," ujar Tsai.

Tsai menambahkan, kerja sama Honduras dan Taiwan nantinya akan berfungsi sebagai portal atau jalan masuk untuk pasar Asia dan negara Amerika Latin. Setelah ini, Tsai rencananya akan melanjutkan perjalanan ke Nikaragua dan mengunjungi El Salvador serta Guatemala pada minggu ini.

Sebelumnya, kunjungan Tsai ke AS memicu kemarahan China. Kunjungan Tsai ke AS menjadi kontroversi setelah China menanggapi keras hal tersebut. Kedatangan Tsai ke AS berada di bawah perlindungan presiden terpilih, Donald Trump.

China sempat meminta AS untuk tidak mengizinkan Tsai masuk, namun permintaan ini tidak digubris. China mulai geram setelah Trump melakukan panggilan telefon kepada Tsai untuk mengucapkan selamat atas kemenangan Tsai dalam pemilu.

Hubungan China dan Taiwan kembali memburuk setelah Trump menjanjikan hubungan diplomatik dalam telefonnya dengan Presiden Tsai. Padahal selama ini, AS selalu mengikuti prinsip ‘Satu China’ dan belum pernah menjalin kerja sama resmi dengan pemerintah pulau yang dianggap membangkang tersebut.

China hingga kini masih berusaha memaksa Taiwan untuk menyetujui prinsip 'Satu China' atau mengakui Taiwan sebagai bagian dari China. China telah mengklaim kedaulatan atas Taiwan sejak 1949, namun Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen menolak klaim tersebut. (rav)