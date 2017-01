Tersangka Penggelapan Mobil Berhasil Ditangkap di Ponorogo

BANTUL - Petugas Polres Bantul meringkus pria berinisial Bm di Ponorogo lantaran terlibat kasus penggelapan mobil. Dalam penangkapan itu tersangka bersama dengan seorang teman perempuannya, yang juga seorang Polwan berinisial Et.

Kini kasus penggelapan mobil tersebut masih ditangani penyidik Sat Reskrim Polres Bantul. Saat Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Anggaito Hadi Prabowo SIK mengatakan, anggotanya menangkap Bm asal Klaten lanataran terlibat kasus penggelapan mobil.

"Anggota kami berhasil menangkap Bm. Dia terlibat kasus penggelapan mobil," katanya seperti mengutip KRjogja, Selasa (1/10/2017)

Dia menjelaskan, penangkapan itu dilakukan setelah mendapat laporan warga. Berbekal laporan itu, personelnya melakukan pengejaran terhadap tersangka. Sejuah ini pihaknya fokus menangani kasus penggelapan mobil yang dilakukan tersangka Bm.

Peristiwa itu bermula ketika ada warga bermaksud mengecatkan mobil kepada tersangka. Namun belum sempat dicat, mobil justru dibawa kabur tersangka. Kepada penyidik Bm mengatakan, tidak sanggup mengecatnya, lalu dibawa ke rumah kawannya di Ponorogo.

Sementara Kapolsek Imogiri Kompol Riyono SH membenarkan jika Et merupakan salah satu anggota di polseknya. Et baru sebulan bertugas di Polsek Imogiri sempat tidak masuk selama 2 minggu. Dalam surat izinnya, Et hanya tidak masuk kerja sehari, tetapi hingga dua minggu yang bersangkutan tidak terlihat di kantor. (ran)