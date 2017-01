VIDEO: Lima Momen Viral Obama Temui Rakyat AS

CHICAGO - Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan menyampaikan pidato perpisahannya dalam waktu kurang dari lima jam lagi. Berbagai momen unik dan paling dikenang tentang sosok pemimpin berdarah Kenya tersebut pun menghiasi sejumlah media konvensional dan sosial.

Salah satunya datang dari BBC, Selasa (11/1/2017) yang merangkum lima momen viral Obama saat bertemu dengan rakyatnya. Kelima rekaman tersebut hendak menunjukkan betapa kepemimpinannya pernah memenangkan hati rakyat di dunia nyata dan maya.

Cuplikan pertama merekam momen ketika Obama mengunjungi seorang pria berbadan besar yang sehari-hari bekerja membuat Piza. Saking senangnya bisa ketemu kepala negara yang diidolakan, pria itu memeluk dan mengangkat Obama.

Peristiwa lain yang sempat mendulang perhatian jutaan pasang mata adalah pidato makan malam Obama di Gedung Putih. "Semua kontroversi tentang Jay Z akan pergi ke Kuba, tidak bisa dipercaya. Saya punya 99 masalah dan Jay Z sekarang salah satunya," celoteh dia.

Ketiga adalah momen paling romantis. Ayah dua anak itu menyanyikan lagu cinta "I'm so in love with you", karya Al Green yang berjudul Let's Stay Together dalam pidato penggalangan dananya di Apollo Theater pada 2012.

Selanjutnya, ada cuplikan ketika Obama menari Tango. Ia terlihat linglung karena baru pertama kali melakukannya.

Terakhir yang paling menyentuh terjadi saat seorang perempuan tua berumur 106 tahun menemuinya dan Michelle di Gedung Putih. Perempuan kulit hitam itu sangat senang dan bersemangat, seolah lupa kalau tubuhnya sudah uzur.

"Membuat saya menangis. Saya akan sangat merindukan Barack Obama dan Michelle Obama. Mereka sudah menginspirasi saya untuk tahu bersikap, menjaga martabat, bertindak cerdas dan berkelas. Bahkan ketika semua orang berusaha menjatuhkan mereka," komentar seorang warganet, Fran Miller Pepoon di Trump24h.