Menlu Polandia Diledek karena Sebut Negara Imajiner Dukung Kampanye DK PBB

POLANDIA - Seperti Indonesia, Polandia juga sedang gencar menggalang dukungan berbagai negara untuk menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Namun, Menlu Polandia Witold Waszczykowski nampaknya harus menanggung malu saat melakukan aksi kampanye tersebut.

Telegraph, Rabu (11/1/2017) melansir, Waszczykowski diledek citizen setelah menyatakan bahwa berbagai negara memberi dukungan pada Polandia untuk meraih kursi DK PBB tersebut, termasuk San Escobar. Waszczykowski menyebut, dalam kunjungan kerja ke markas PBB di New York, ia telah bertemu dengan para menteri dari Belize dan San Escobar. Nyatanya, tidak ada negara bernama San Escobar.

Belum diketahui apakah kesalahan tersebut hanya karena Waszczykowski "keseleo lidah" atau ia benar meyakini bahwa San Escobar adalah salah satu negara bagian kecil di Karibia, Amerika Tengah, seperti Saint Kitts dan Nevis.

Kesalahan Waszczykowski pun dengan cepat menjadi bahan 'bullying' di internet. Bahkan, ada yang membuat sebuah laman Facebook Negara San Escobar lengkap dengan peta dan foto-foto negara imajiner tersebut. Laman itu juga menampilkan gambar patung besar sang menteri yang konon didedikasikan sebagai penghormatan atas 'kerjasama bilateral' antara San Escobar dan Polandia.

Foto: Akun Twitter palsu 'Negara San Escobar'

Pengguna internet lainnya mengunggah foto mata uang San Escobar. Wajah Jaroslaw Kaczynski, ketua partai berkuasa di Polandia menghiasi uang tersebut.

Akun Twitter palsu juga mulai gencar menyatakan dukungan penuh San Escobar terhadap pencalonan Polandia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Akun itu juga mengumumkan dimulainya rute penerbangan reguler antara kedua negara dan menampilkan terjemahan lagu nasional mereka dalam bahasa Polandia.

@ewqaewqa As LOT will be the operator of flights from WAW, their LOT Travel subsidiary has been chosen as the official travel agency on EU.— San Escobar (@rpdsanescobar) January 10, 2017