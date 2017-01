Ini Trik Mempercantik CV-mu (Part I)

JAKARTA - Curriculum Vitae (CV) menjadi salah satu hal terpenting bagi fresh garaduate yang akan mulai melakukan pencarian kerja. Karena dari CV-lah, HRD bisa mengetahui karakter dan kemampuanmu lebih dalam.

Namun untuk menghasilkan CV yang baik juga perlu memperhatikan berbagai hal. Dinukil dari laman Times Higher Education (THE), berikut ini sejumlah saran dari sejumlah kampus dunia, khususnya untuk membuat sebuah CV yang cantik.

Bayangkan CV seperti Puisi

Head of Professional Development, Associate of Univerity Administratiors, Amanda Shilton Godwin menyarankan agar fresh graduate bisa menuliskan CV seperti halnya puisi. Sehingga kamu menciptakan CV dengan menjelaskan latar belakangmu, tanggung jawab serta penghargaan yang telah kamu dapatkan.

Buat Daftar

Dalam menciptakan CV yang menarik, kamu perlu menuliskan CV-mu dalam bentuk list. Dengan membuat CV seperti itu, akan mempermudah dalam membacanya. Seperti disampaikan oleh Director of Human Resources, University of London, Kim Frost.

Dua Halaman

Jangan terlalu banyak menuliskan CV, cukup sepanjang dua halaman saja. Pastikan lamaranmu sesuai dengan jenis pekerjaan yang ingin kamu lamar, hal tersebut disarankan oleh Deputy Registrat and Director of Human Resources, University of Exeter, Jacqui Marshall.