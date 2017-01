Cara Unik Mahasiswa UMY Kuasai Bahasa Inggris

JAKARTA - Banyak cara yang bisa dilakukan mahasiswa agar bisa meningkatkan kemampuan berbahasa asing mereka, salah satunya Bahasa Inggris.

Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini yang memiliki cara unik untuk mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris mereka.

Melalui kegiatan bertajuk Cultural Amazing Race (CAR) ini, para mahasiswa bisa mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Ini juga merupakan kegiatan field trip dari mata kuliah English for Tourism.

Salah satu pendamping dalam kegiatan tersebut yakni Puthut Ardianto, MPd menjelaskan, selain bersenang-senang, para mahasiswa sekaligus mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris mereka.

“Sekalipun cukup melelahkan namun para peserta mengaku bahwa mereka bisa belajar hal-hal baru, khususnya tentang budaya. Selain itu mereka juga bisa bersenang-senang dalam kegiatan praktik berbahasa Inggris ini. Seperti pengakuan dari salah satu peserta, Taqwa, ia mengaku lelah namun juga merasa sangat senang mengikuti kegiatan tersebut,” ungkapnya seperti dinukil dari laman UMY, Rabu (11/1/2017).

Tidak hanya itu, para siswa juga sekaligus bisa mempelajari tentang kebudayaan serta sejarah melalui kegiatan ini. “Kegiatan ini membuat saya pribadi jauh lebih peka dengan lingkungan dan budaya sekitar. Satu pesan yang paling saya ingat dari mata kuliah English for Tourism ini yaitu ‘make your travelling as a chance to learn new things’,” tambahnya.