Sukses Wawancara via Skype

JAKARTA - Di zaman yang serba digital seperti ini, tidak jarang banyak perusahaan yang mulai merekrut karyawannya dengan cara yang lebih mudah, salah satunya melalui Skype. Sesi wawancara pun tidak lagi terasa kaku karena harus datang langsung ke perusahaan, namun bisa juga dilakukan di rumah.

Agar sukses melakukan sesi wawancara melalui Skype, kamu pun perlu memperhatikan berbagai norma yang ada. Dengan begitu, sesi wawancaramu tetap berjalan profesional dan lancar.

Dinukil dari laman Times Higher Education (THE), berikut ini saran dari sejumlah kampus top dunia, mengenai cara yang tepat untuk melakukan wawancara via Skype.

Persiapan

Tidak bisa dipungkiri bahwa skill menjadi salah satu hal yang menarik HRD, karena itu kamu perlu melakukan persiapan dengan baik agar proses wawancaramu berjalan lancar. Saran tersebut disampaikan oleh Deputy Registrar and Director of Human Resources, University of Exeter, Jacqueline Marshall.

Tetap Profesional

Meskipun bisa dilakukan di mana saja, namun kamu harus mengindari gaya kasual. Jadi bersikaplah professional di depan komputermu. Seperti disampaikan Direktor of Human Resorces, University of London, Kim Frost.

Atur Posisi

Penting untuk kamu bisa mengatur posisi duduk yang baik. Bahasa tubuhmu juga perlu diperhatikan meskipun wawancara ini dilakukan secara online, hal ini disampaikan oleh Deputy Vice Chancllor, Muscrat University, Yusra Mouzughi.

Kontak Mata

Jangan lupa untuk memperhatikan kontak mata. Hal ini perlu untuk kamu bangun sejak memulai wawancara di Skype. Saran tersebut disampaikan oleh Executive Officer for the Association of University Administrators, Amanda Shilton Godwin.

Follow Up

Saat sesi wawancara telah usai, kamu harus terus mem-follow up hasil dari wawancara tersebut. Saran ini disampaikan dari Director of Human Resources, Univeristy of Strathclyde, Sandra Heidinger.