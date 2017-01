Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan Delapan Dubes LBBP

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari delapan Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkekuatan Penuh (LBBP) Designate Resident dan Designate Non Resident untuk Republik Indonesia.

Adapun kedelapan Dubes Luar Biasa tersebut adalah; Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Perancis‎, Jean-Charles Berthonnet; Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Portugal‎, Rui Fernando Sucena Do Carmo dan Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Maroko‎, Benabdellah Ouadîa.

Selanjutnya Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Rakyat Bangladesh, Mayor Jenderal Azlam Kabir; Duta Besar LBBP Designate Resident Amerika Serikat‎, Joseph R. Donovan‎; Dubes LBBP Designate Non Resident Republik Mauritius, Issop Patel; Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Rwanda, Guillaume Kavaruganda; Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Kepulauan Marshall, Tom D. Kijiner.

Kedelapan Duta Besar LBBP untuk Indonesia ini diterima Presiden dengan acara ceromonial kenegaraan. Berdasarkan Pantauan Okezone di lokasi, Kamis (12/1/2017), acara kenegaraan tersebut diisi dengan ‎marching band dengan membawa bendera Indonesia dan negara yang memberikan Surat Luar Biasa kepada Presiden Jokowi tersebut.