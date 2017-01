VIDEO: Pria Bercengkerama dengan Beruang Berbobot 635 Kilogram

NEW YORK – Seorang pria di New York, Amerika Serikat (AS), terekam bercengkerama dengan beruang berbobot 635 kilogram. Namun percaya atau tidak beruang itu tampak jinak dengan pria di video tersebut dan cenderung memperlakukannya seperti keluarga.

Dengan tinggi 2,7 meter, Jim Kowalczik tidak takut dengan beruang Kodiak yang ia beri nama Jimbo itu. Bahkan dikabarkan Jim kerap memanggil Jimbo dengan kata ‘son’.

Sumber: Youtube (Orphaned Wildlife Center)

Jim dan Susan telah merawat Jimbo selama 23 tahun semenjak beruang tersebut masih kecil di suaka milik suami istri tersebut yang berlokasi di New York. Setelah merawatnya bertahun-tahun, Jimbo berubah dari beruang liar menjadi beruang yang sangat jinak bahkan ia senang dipeluk oleh Jim dan Susan.

“Ia bermain denganmu setiap hari. Mereka (para beruang di suaka milik Jim) senang, mereka bahagia. Jika mereka tidak, pasti Anda akan menyadarinya. Jimmy – panggilan Jimbo — adalah teman baik saya. Ia sangat lembut tapi terkadang tidak sadar dengan kekuatannya, seperti ketika Anda akan pergi, ia akan menarik baju dan celanamu hingga Anda terjatuh,” ujar Jim, sebagaimana dikutip dari Daily Mail, Jumat (13/1/2017).

Semenjak awal 1990-an, Jim dan istrinya sudah merehabilitasi banyak hewan yang terluka dari mulai tupai, cerpelai, rusa, hingga beruang. Saat ini pria berusia 57 tahun tersebut merawat 11 beruang di suaka nonprofit mereka yang bernama Orphaned Wildlife Center.