Hadapi Debat, Anies Baswedan: Kita All Out

JAKARTA - Menjelang persiapan debat publik yang diselenggarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Jumat 13 Januari besok, calon gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan mengaku tidak mendapatkan pesan khusus dari Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Enggak ada, pesannya ya kita all out. Anda lihat kan pesan kemarin ditulis pak Prabowo. Kita mau meneruskan kerja all out selama ini," kata Anies saat ditemui di salah satu radio di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017).

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) ini menjelaskan, ia dan pasangannya Sandiaga Salahudin Uno tidak membagi tugas untuk debat tersebut. Pasalnya Anies mengaku memiliki kesamaan dengan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) itu.

"Kalau kita selalu ngalir. Anda lihat sendiri kok kita sama-sama kompak aja. Ada tema yang nanti tema bang Sandi bicara saya tambahain, ada yang tema saya bicara bang Sandi tambahin. Nanti kita improvisasi," paparnya.

Sementara itu debat kandidat Pilkada DKI Jakarta itu digelar Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta sebanyak tiga kali. Debat pertama digelar di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/1) pukul 19.00 WIB. Menyusul debat selanjutnya pada 27 Januari dan 11 Februari sebelum memasuki masa tenang pada 12-14 Februari.