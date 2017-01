FOKUS: Menakar Kemampuan Cagub DKI Lewat Debat Perdana

AJANG debat resmi antara tiga pasangan calon Pemilihan Gubernur (Paslon Pilgub) DKI 2017, bakal dihelat Jumat (13/1/2017) malam nanti di Hotel Bidakara, Jakarta. Ini akan jadi kali pertama masyarakat Jakarta melihat pertarungan visi-misi serta adu argumen dari tiga calon jawara Ibu Kota.

Sebelumnya dalam dua gelaran debat nonresmi yang dilakukan dua stasiun TV swasta nasional, hanya dihadiri dua cagub saja – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono justru absen karena merasa tak wajib hadir.

Gelaran debat publik secara terbuka yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, sedianya akan dilakukan tiga kali. Selain malam ini, KPU DKI juga akan kembali menghelat debat “jilid II” pada 27 Januari dan debat ketiga pada 10 Februari.

Sejak Jumat 6 Januari lalu, Ketua KPU DKI Sumarno sudah membeberkan, bahwa pada debat pertama malam nanti, akan mengambil inti diskusi tentang problem-problem sosial ekonomi, lapangan pekerjaan, kemiskinan, kesenjangan sosial, serta keamanan.

“Dalam debat pertama akan angkat tema utama masalah sosial-ekonomi, lapangan kerja, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan keamanan. Debat nanti akan dipandu moderator yang memenuhi kualifikasi dan independensinya,” terang Sumarno.

Moderator inilah yang nantinya akan mengatur jalannya debat, mengklarifikasi pernyataan, hingga meluruskan tema perdebatan jika ada cagub yang pernyataannya mulai keluar dari tema.

“Moderator bekerja atas nama KPU. Moderator debat membuat pertanyaan-pertanyaan, mengklarifikasi pernyataan dan mengatur debat antarcalon. Tema lain yang akan dimunculkan antar satu calon dan cara lainnya jadi pada debat tersebut kami sudah menyusun kesepahaman tema dan alur debat,” timpal Dahlia Umar, Komisioner KPU DKI.

Dalam debat ini juga akan digulirkan enam sesi. Yang pertama adalah pengenalan visi-misi, program kerja dan pertanyaan. Yang kedua dan ketiga, moderator memberikan pertanyaan umum pada masing-masing paslon serta mendengar tanggapannya.

Sesi keempat dan kelima yang mungkin akan mulai seru. Karena di dua sesi terakhir ini, masing-masing paslon bisa saling lempar pertanyaan pada rivalnya. Adapun sesi keenam atau terakhir, akan ada pertanyaan penutup dan kesimpulan, plus ajakan masing-masing paslon untuk mempergunakan hak suara masyarakat.

Lantas bagaimana kesiapan para calon jelang mengkuti ajang debat yang rencananya akan berdurasi selama dua jam dan dimulai pada pukul 8 malam itu?

Pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno, mengaku sudah siap dan bakal all out pada debat pertama nanti. Mereka mengaku tak punya persiapan khusus, apalagi pesan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, partai yang mengusung mereka.

“Enggak ada, pesannya ya kita all out. Kita mau meneruskan kerja all out selama ini. Kalau kita selalu ngalir. Anda lihat sendiri kok kita sama-sama kompak aja. Ada tema yang nanti tema bang Sandi bicara, saya tambahain. Ada yang tema saya bicara bang Sandi tambahin. Nanti kita improvisasi,” ungkap Anies, Kamis 12 Januari.

Sedangkan di kubu Ahok-Djarot Saiful Hidayat (Paslon nomor urut 2), Ahok mengaku sudah latihan merangkai kata atau try out sejak Selasa 10 Januari lalu.

“Kan sudah latihan. Try out kemarin (Selasa 10 Januari). Kemarin latihan, teman-teman perbaiki kata-kata saya. Karena waktunya mesti dihitung. Nanti ada pertanyaan umumnya. Kita jangan sampai lewat waktu jawabnya,” ujar Ahok.

Nah, kalau paslon nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni? Waketum Partai Demokrat Agus Hermanto memaparkan, bahwa Agus melakukan persiapan jelang debat dengan “dibimbing” Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“AHY sudah siap menghadapi debat. Materi-materi yang akan dibahas dan diperdebatkan nanti, Mas AHY yang mengatur,” ungkap Agus Hermanto.