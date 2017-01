Disdik Yogyakarta Tak Urusi Pendidikan SMA/SMK Lagi

YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan Kota Jogja resmi tidak lagi mengurusi pendidikan SMA, SMK sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendidikan SMA/SMK kini dikelola oleh Pemda DIY.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Edi Hery Suasana mengatakan intansinya kini lebih leluasa mengelola lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah menegah pertama (SMP) dan sekolah menengah pertama (SMP).

“Sekarang kami lebih fokus meningkatkan mutu pendidikan lembaga PAUD sampai SMP,” kata Edi, seperti mengutip Harian Jogja, Kamis (12/1/2017).

Edi mengatakan dana yang selama ini dianggarkan untuk SMA/SMK kini senilai Rp54 miliar difokuskan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan dari mulai PAUD sampai SMP berikut peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru.

Edi menambahkan meski anggaran Dinas Pendidikan berkurang Rp14 miliar dalam APBD 2017 ini, namun tidak mengganggu kegiatan untuk pendidikan siswa, karena sebagian besar yang yang dikurangi adalah anggaran perjalanan dinas dan biaya administrasi perkantoran. Ia mengklaim, justeru bantuan untuk siswa tahun ini bertambah.

Bantuan operasional pendidikan (BOP) dari sebelumnya Rp700.000 per siswa SD, tahun ini menjadi Rp1 juta per tahun. Untuk SMP Rp1,2 juta per siswa per tahun dari sebelunya Rp1 juta. Selain itu Dinas Pendidikan juga tetap memberikan jaminan pendidikan daerah (JPD) untuk siswa SMA dan SMA pemegang kartu menuju sejahtera Rp4,5 juta per siswa per tahun. Tahun lalu, bantuan siswa SMA/SMK Rp3,5 juta pertahun.