VIDEO: Museum Bawah Air Eropa yang Menakjubkan

LANZAROTE - Pernahkah Anda mengunjungi museum? Bagi sebagian orang museum terkadang merupakan tempat yang membosankan. Namun, Anda tidak akan bosan jika mengunjungi museum yang baru saja buka di Lanzarote, at Bahía de Las Coloradas, Spanyol.

Pasalnya museum tersebut merupakan museum yang berlokasi di bawah air, tepatnya di dasar laut. Tak hanya menyajikan karya tetapi museum ini sekaligus menyajikan wisata alam yaitu laut yang indah.

Diwartakan Metro, Jumat (13/1/2017), untuk mengunjungi museum bernama 'The Museo Atlántico', kita diharuskan untuk menyelam sekira 14 meter. The Museo Atlántico diketahui memiliki luas sekira 2.500 meter persegi.

The Museo Atlántico dihiasi dengan seni patung berwujud manusia yang merupakan karya seniman terkenal Inggris, Jason deCaires Taylor.

Karya Seni Patung di 'The Museo Atlántico. (Foto: Metro/Jason)

Pengunjung nantinya akan menikmati sebanyak 300 karya patung artistik yang menawan. Beberapa patung memiliki judul 'The Rubicon dan The Raft of Lampedusa'. Keduanya menggambarkan orang-orang dalam kondisi berantakan, namun karya tersebut memiliki makna tentang perpecahan yang terjadi dalam masyarakat.

Karya Seni Patung di 'The Museo Atlántico. (Foto: Metro/Jason)

Tidak hanya dengan cara menyelam, seni patung juga bisa dinikmati melalui perahu bagi mereka yang tidak ingin membuat dirinya basah. (rav)