Tiga Program Unggulan Anies-Sandi

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jalarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan tiga program unggulan yang merupakan aspirasi warga yang berhasil dijaring ya selama berkeliling Jakarta dalam setahun terakhir.

Program pertama yakni lapangan kerja yang sangat susah saat ini yang disambung dengan pentingnya pendidikan dan menyangkut biaya hidup.

"Solusinya adalah mencanangkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk sektor pendidikan demi tercapainya pendidikan tuntas, meningkatkan kualitas pendidikan, dan terjangkaunya biaya pendidikan," papar Sandiaga di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Ia pun menawarkan program One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) dengan mendirikan pusat kewirausahaan di 44 titik kepada warga dan fasilitas mentor untuk memberikan penyuluhan dan motivasi serta menawarkan bantuan modal hingga Rp300 juta.

"Agar terjangkau, khususnya masyarakat menengah ke bawah untuk maju kotanya, bahagia warganya," tukas Sandi. (sym)