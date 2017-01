Petugas Gagalkan Penyelundupan 80 Botol Miras di Bandara Sentani

SENTANI - Petugas Keamanan Bandar Udara Sentani kembali menggagalkan penyelundupan minuman keras. Kali ini sebanyak 80 botol miras jenis vodka yang dicampur dalam buah tomat digagalkan saat akan dikirim ke Wamena Jayawijaya.

Koordinator Keamanan Bandar Udara Sentani, Mayor Iwan Suebu mengatakan, puluhan botol miras tersebut diketahui saat pemeriksaan paket kiriman secara manual oleh Pam BKO TNI AU/Satgas Pam Rahwan. Petugas yang curiga dengan paket tersebut kemudian melakukan pemeriksaan. Didapati puluhan miras dicampur dengan tomat dan dikemas dalam karung.

"Miras dikirim melalui gudang Cargo PT. Nayag Citra Baliem Bandar Udara Sentani, dan karena mencurigakan oleh petugas diperiksa, dan benar saja ditemukan 2 ember besar, yang berisi masing-masing ember sejumlah 40 botol miras merk vodka dengan total sebanyak 80 botol yang dicampur di dalam tomat yang dibungkus dalam karung goni," papar Suebu, Jumat (12/1/2017).

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas terhadap pengirim SF (25), bahwa yang bersangkutan diminta bosnya AN (46) untuk membawa buah tomat sebanyak 42 kg yang telah dibeli AN di pasar Youtefa Abepura ke Bandara Sentani untuk selanjutnya dikirim melalui kargo. Namun dikatakan AN, sebelum ke kargo untuk bertemu rekan MDA (pemilik barang) di depan Puskesmas Sentani, karena ada barang kain yang akan dibawa serta.

"Pengakuan SF, dan AN tidak mengetahui keberadaan miras dalam kiriman tersebut, namun kita tetap kejar, dan siang hari, kita panggil saudara MDA dari Wamena untuk memberikan keterangan," kata Suebu.

Sekitar pukul pukul 14.40 Wit, saudara MDA tiba di Bandara Sentani dengan menumpang pesawat Trigana IL-273.

"DF mengakui jika tomat dan miras tersebut adalah miliknya, dan berdasar pengakuannya, 80 miras tersebut merupakan hasil patungan rekan sesama mendulang emas di Wamena. Ada 16 pendulang yang patungan, dan informasinya masing-masing iuran 1 juta," paparnya.

Saat ini, untuk pengembangan kasus lanjut, kasus dilimpahkan ke pihak Kepolisian Polres Jayapura.

Upaya penyelundupan minuman keras berbagai merek dari Jayapura ke wilayah Pegunungan Papua marak terjadi. Sebelum kasus ini, miras puluhan botol yang dicampur dengan telur ayan juga berhasil digagalkan pihak keamanan Bandara Sentani.