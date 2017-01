Sidang Kasus Pembacokan Pelajar di Bantul Dijaga Ketat Aparat

YOGYAKARTA - Kasus penganiayaan pelajar di Yogyakarta ‎memasuki babak baru. Hari ini, Jumat (13/1/2017), 10 terpidana menjalani sidang vonis di Pengadilan Negri Bantul. Polisi pun menggledah wartawan yang hendak meliput sidang tersebut.

Pada sidang hari ini, para terdakwa dihakimi di ruang pengadilan anak lantai 2 PN Bantul. Dua sisi tangga pun dijaga ketat polisi.

"Nanti wartawan nunggu instruksi untuk naik," kata seorang Jumat siang.

Salah seorang wartawan Cahyo Purnomo mengatakan, pemeriksaan dalam liputan terlalu ketat. "Mirip liputan presiden,"serunya.

Sementara seluruh terdakwa sudah hadir di ruang sidang. Dalam sidang hari ini merupakan putusan dari pelaku penganiayaan terhadap SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada 12 Desember 2016 yang mengakibatkan seorang tewas. Pada sidang sebelumnya, jaksa menuntut hukuman pada 10 orang pelajar ini berbeda.

Tuntutan Kev, dan Eme paling berat, keduanya dituntut enam tahun penjara. Pls setahun lebih ringan atau 5 tahun penjara. Adapun tujuh terdakwa lainnya, yaitu Rob, Stev, Dwik, Math, Neh, Kel, dan Demi hanya dituntut empat tahun penjara.

Pertimbangannya, mereka terbukti hanya turut serta dalam insiden yang terjadi di Jalan Imogiri-Panggang Dusun Lanteng, Selopamioro, Imogiri Senin 12 desember 2016. Mereka dijerat Pasal 80 Ayat 3 juncto Pasal 76 C Undang-undang No. 35 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak-anak memang berat. Mencapai 15 tahun penjara.

Meski demikian ada ketentuan khusus dalam perlindungan anak, sehingga ancaman maksimal dikurangi sebagian. Seharusnya JPU menuntut dengan 7,5 tahun penjara, tetapi ada faktor meringankan. Terdakwa masih sekolah. (sym)