Ini yang Buat Kampus Sukses Terapkan Program Kuliah Online

JAKARTA - Kuliah online menjadi alternatif penyelenggaraan pembelajaran yang efektif di tengah perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Di negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), program kuliah online sudah diterapkan di berbagai kampus, baik untuk jenjang sarjana maupun pascasarjana.

Berdasarkan US News dan World Report, Embry-Riddle Aeronautical University di Florida menjadi kampus penyelenggara program online terbaik di awal 2017. Kemudian disusul oleh Temple University di Pennsylvania dan University of Oklahoma di posisi ketiga.

Keberhasilan kampus-kampus tersebut ternyata dilihat dari keterlibatan mahasiswa dalam program. Kemudian kepercayaan terhadap fakultas dalam pembelajaran online yang dilakukan. Di samping itu, dukungan layanan melalui teknologi serta reputasi akademis mahasiswa juga menjadi penilaian mendasar.

"Belajar online relatif baru, tetapi tumbuh dan menjadi populer karena fleksibilitas yang ditawarkan," ujar Managing Editor of Education US News, Anita Narayan dilansir dari USA Today, Sabtu (14/1/2017).

Lebih lanjut, program kuliah online juga makin diminati di jenjang pascasarjana. Temple’s Fox School of Business menjadi urutan pertama penyelenggara program Master of Business Administration (MBA) terbaik. Sedangkan University of Southern California memiliki kekuatan dalam bidang teknologi informasi dan komputer.

"Kami merilis program online terbaik ini untuk membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi program terbaik bagi mereka, termasuk keterlibatan mahasiswa dan dukungan layanan yang terbaik," tukasnya.