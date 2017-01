Obama Undang Trump Minum Teh Sebelum Pelantikan

WASHINGTON - Pasangan orang nomor satu Amerika Serikat, Barack dan Michelle Obama mengundang calon pengganti mereka, Donald dan Melania Trump dalam jamuan teh Jumat pekan depan sebelum pelantikan Trump. Setelah tradisi penyambutan presiden baru Amerika tersebut, keluarga Obama akan terbang dari Gedung Putih ke pangkalan udara Andrews Air Force.

Kantor Gedung Putih, seperti dikutip dari Telegraph, Sabtu (14/1/2017) menyatakan, di pangkalan udara tersebut, Obama akan berpamitan kepada para stafnya sebelum menaiki pesawat kepresidenan Air Force One untuk terakhir kalinya. Obama berniat akan tetap tinggal di Washington pascalengser dari kursi AS-1 hingga putri bungsunya, Sasha, menyelesaikan studi SMA.

Sesuai tradisi, presiden yang akan menyelesaikan masa jabatan meninggalkan catatan bagi penerusnya. Ronald Reagan, misalnya, menyelipkan kalimat, "Jangan biarkan kalkun menjatuhkanmu," dalam surat resminya kepada George HW Bush.

Sementara itu, konten surat tulisan tangan yang dibuat Bush untuk Bill Clinton sendiri dirahasiakan. Namun penutupnya berbunyi, "Kesuksesan Anda kini adalah kesuksesan negara kita. Saya amat mengandalkan Anda. Semoga berhasil."

Kemudian, tibalah saatnya Clinton menulis surat untuk presiden AS berikutnya, George W Bush. Dalam suratnya, Clinton memasukkan catatan yang sebelumnya diperiksa ayahnya.

Karena presiden pertama AS George Washington menghadiri inaugurasi presiden Amerika kedua, John Adams, pada 1797, maka juga telah menjadi kebiasaan presiden yang lengser untuk melihat penerusnya mengambil alih Ruang Oval.

Gedung Putih memiliki panduan tentang pisah sambut presiden melalui buku khusus, Handbook of Official and Social Etiquette and Public Ceremonies at Washington yang ditulis pada 1889. Panduan tersebut menyatakan, perpisahan presiden harus dilakukan dengan sedikit seremoni.

Pada pelantikan Donald Trump sebagai presiden AS 20 Januari mendatang, semua mantan presiden Amerika dijadwalkan hadir. Namun, George HW Bush diperkirakan tidak datang mengingat usianya sudah 92 tahun.