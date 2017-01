Penerbangan Horor di Friday The 13th

HELSINKI – Pernah mendengar mitos Friday The Thirteen? Mitos ini merujuk pada Jumat bertanggal 13 yang dianggap sebuah momen horor.

Angka 13 sendiri kerap dianggap menakutkan. Bahkan, ada orang-orang yang memiliki fobia terhadap angka 13 atau triskaidekaphobiacs.

Nyatanya, pada Jumat 13 Januari kemarin, sekelompok orang berani menjalani penerbangan bernuansa horor menggunakan pesawat Finnair milik Finlandia. Sebab, tak hanya berlangsung pada momen Friday The Thirteen, nomor penerbangannya juga cukup mengerikan, yaitu Finnair Flight 666. Angka 666 dianggap sebagai simbol setan.

Pesawat tersebut terbang dari Copenhagen, Denmark menuju Helsinki, Finlandia. Satu hal yang menambah kengerian penerbangan itu adalah, kode bandara tujuan yaitu HEL. Pengucapannya sama dengan "hell" dalam bahasa Inggris yang berarti neraka.

Informasi ini dirilis website pemantau lalu lintas udara, FlightRadar24.com melalui akun Twitter-nya.

✈️️ Finnair flight 666, at 13 o'clock on Friday the 13th with a 13 year old aircraft, has landed safely in HELhttps://t.co/0kWfkcARmO pic.twitter.com/OPvpyyq4F4— Flightradar24 (@flightradar24) January 13, 2017