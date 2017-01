Penyerangan Markas GMBI, Polisi Tetapkan 12 Tersangka

BOGOR - Kepolisian Resor Bogor menetapkan 12 tersangka dari 20 orang yang diamankan pasca-pembakaran Kantor Sekretariat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, kemarin.

Kapolres Bogor, AKBP AM Dicky mengatakan kedua belas orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut masing-masing berinisial MA (28), MY (28), A (19) SB (22), W (18), AY (22), MH (18), I (17), IF (17), FH (17), MR (17), dan NY (17).

"Kita sudah tetapkan 12 tersangka pembakaran kantor GMBI. Lima orang diantaranya di bawah umur," kata Dicky, Sabtu (14/1/2017).

Dari hasil pemeriksaan polisi, mereka diketahui mendobrak gerbang Kantor Sekertariat GMBI lalu melakukan pengerusakan menggunakan batu dan bambu yang disertai dengan aksi pembakaran.

"Mereka itu simpatisan. Diduga mereka kesal dengan informasi yang beredar tentang penusukan anggota FPI adanya penyerangan," jelasnya.

Polisi pun mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang hangus terbakar, batu, bambu dan beberapa alat lainnya yang digunakan dalam aksi pembakaran.

Kini, mereka diamankan di Mapolres Bogor dan dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengerusakan atau Pasal 187 tentang pembakaran dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

"Terduga pelaku lainnya kita kembalikan karena tidak memenuhi unsur tersangka dari proses pemeriksaan," tutupnya.