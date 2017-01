Bongkar Sindikat Sabu 10 Kg, BNN Tangkap 12 Orang di Medan

MEDAN – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bea Cukai Sumatera Utara (Sumut) menangkap 12 orang dalam sindikat peredaran narkoba jenis sabu di Medan, Sumatera Utara. Mereka diantaranya AY, HS, AF, H, AL, Y, J, AC, PS, DEN, SY dan BD. Namun tersangka BD terpaksa ditembak dan tewas karena melawan petugas.

Dari 12 orang yang terlibat dalam sindikat tersebut, 4 diantaranya, AY, HS, AF dan H merupakan narapidana di Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan. AY berperan sebagai pemesan dan pemilik sabu asal Malaysia. Sementara HS, AF dan H alias A alias E, berperan sebagai penghubung AY ke pembeli barang haram itu.



“Tiga diantara napi di Lapas Tanjung Gusta Medan itu diamankan di dalam Lapas. Sementara 1 lainnya di salah satu rumah sakit di Kota Medan, saat menjalani perawatan,”ujar Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari di Kantor Bea dan Cukai Medan, Sabtu (14/1/2017).



Sementara untuk tersangka AL alias AS, Y alias AG, serta J alias C, PS, DEN, SY dan AL Alias B, berperan sebagai kurir. AL alias AS, J alias C, dan Y alias AG ditangkap di depan Masjid Raya Medan, bersama dengan tersangka BD yang akhirnya ditembak mati petugas BNN karena mencoba melarikan diri.



“Sementara tersangka DEN, PS, dan SY, J alias C dan istrinya YT, ditangkap di hotel berbeda di Jalan Sisingamangaraja,” ujar Arman.



Arman mengaku, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kasus peredaran sabu ini. BNN diakuinya masih memburu sejumlah nama, termasuk seorang kurir berinisial AC yang merupakan adik dari AY. AC berperan sebagai penjemput narkoba itu dari Pantai Purnama, Dumai.



“Kita masih mengembangkan kasus ini, termasuk adanya kecurigaan keterlibatan pihak lapas dalam jaringan tersebut,” ujarnya.



Menurut jenderal bintang dua itu, dari tangan ke-12 tersangka yang berhasil diamankan itu, pihaknya berhasil menyita narkoba jenis sabu seberat 10 kilogram (kg), yang dibagi ke dalam dua bungkusan. BNN juga menyita uang tunai senilai Rp40 juta serta sejumlah alat komunikasi milik para tersangka.



“Para tersangka akan kita jerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati,” tandas Arman.