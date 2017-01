Mercy Dirikan Showroom Pertama di Dunia Khusus Jual Mobil AMG

TOKYO - Mercedes Benz membuka showroom spesial di Distrik Setagaya, Tokyo, Jepang, belum lama ini. Showroom tersebut termasuk spesial karena yang pertama kali dikhususkan untuk menjual mobil berperforma tinggi Mercedes AMG.

Mercedes Benz telah memiliki lebih dari 400 outlet yang menjual produk berlabel AMG di berbagai showroom-nya. Namun, showroom di Tokyo ini mendapat hak eksklusif hanya menjual produk AMG mulai dari mobil hingga merchandise-nya.

Chairman of the Board of Management Mercedes‑AMG GmbH Tobias Moers mengatakan, penjualan Mercedes AMG terus meningkat selama tiga tahun terakhir.

"Kami menciptakan pengalaman menarik untuk merek AMG dan membangun jaringan mobil dengan DNA motorsport melalui 400 gerai ritel di seluruh dunia. Showroom khusus di Tokyo menjadi puncak dari jaringan diler dan mendefinisikan tahap berikutnya dari penjualan kami," ujar Tobias Moers, seperti dikutip dari Motor1, Minggu (15/1/2017).

Selain Mercedes Benz, merek mobil BMW juga melakukan strategi yang sama. Produsen automotif Jerman tersebut membuka showroom yang khusus menjual produk mobil sporty BMW M di beberapa negara.(mli)