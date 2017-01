Pembantaian Tahanan Kembali Terjadi di Penjara Brasil

RIO DE JANEIRO – Kerusuhan kembali terjadi di dua penjara di Provinsi Rio Grande do Norte, Brasil menyebabkan setidaknya 10 tahanan tewas. Insiden ini adalah peristiwa terakhir dari rangkaian kerusuhan akibat pertempuran antar gang obat bius di lembaga pemasyarakatan di negara Amerika Selatan itu.

Pernyataan dari kantor yang berwenang dalam pengelolaan penjara di Brasil yang dilansir Associated Press, Minggu (15/1/2017) menyebutkan, kerusuhan terjadi pada Sabtu sore, 14 Januari 2017 di lembaga pemasyarakatan Alcacruz dan Rogerio Coutinho yang terletak di dekat Kota Natal. Polisi baru bisa memasuki penjara pada Minggu pagi waktu Brasil.

Seperti pada kerusuhan-kerusuhan sebelumnya yang terjadi pada sebulan terakhir, insiden kali ini juga disebabkan oleh perang antar anggota gang obat bius yang berada di penjara. Pihak berwenang mengatakan, jumlah korban kerusuhan kali ini kemungkinan masih akan bertambah.

Kerusuhan yang melanda sejumlah penjara di Brasil akhir-akhir ini dimulai pada 1 Januari 2017 saat 56 tahanan di penjara Kota Manaus, Provinsi Amazonas. Kerusuhan tersebut merembet ke Penjara Monte Cristo di Provinsi Roraima yang menewaskan sedikitnya 31 orang pada 6 Januari 2017.

Kedua kerusuhan itu disebut melibatkan gang obat bius terbesar di Brasil, First Capital Command (PCC) dan kelompok lawannya Family of the North. Buruknya kondisi dan kepadatan penjara juga dituding sebagai faktor yang mendukung terjadinya kerusuhan.

Sebelumnya, kerusuhan terakhir di Penjara Alcacruz terjadi pada November 2015, saat sebuah terowongan ditemukan di salah satu paviliun penjara. Saat ini penjara tersebut menampung 1.083 tahanan, meski kapasitasnya hanya diperuntukkan bagi 620 tahanan saja.