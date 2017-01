Tabrak Pohon, Mobil Pick Up Hitam Ringsek

JAKARTA - Kecelakaan tunggal dialami mobil pick up di dekat ATT Hotel, Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi sekira pukul 03.18 WIB, Minggu (15/1/2017).



Berdasarkan informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, pick up dengan nomor polisi B 9114 BAQ itu menabrak pohon. Kecelakaan itu kini sedang dalam penangan petugas kepolisian.



"Kecelakaan pick up B 9114 BAQ menabrak pohon dekat Hotel ATT, Jalan Tubagus Angke Jakbar dan masih penanganan Polri," tulis akun @TMCPoldaMetro.



Dari foto yang ada pada akun @TMCPoldaMetro pick up berwana hitam itu ringsek di bagian depan. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan tunggal tersebut.

Tampak pula dari foto tersebut, dua penumpang masih terjebak di bagian kemudi mobil itu. Namun, belum diketahui apakah kecelakaan ini menimbulkan korban jiwa.