Setelah Keset, Amazon Jual Sandal Jepit yang Buat India Murka

NEW DELHI – Hanya beberapa hari setelah membuat Delhi murka dengan produk keset bergambar bendera India yang dijual salah satu vendornya, situs jual-beli online Amazon kembali memicu kontroversi di India. Kali ini, perusahaan yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS), itu dikecam karena menjual sandal jepit dengan wajah Mahatma Gandhi di permukaannya.

Gandhi, pemimpin perjuangan rakyat India untuk merdeka dari penjajahan Inggris adalah tokoh yang sangat dihormati sebagian besar rakyat India dan dianggap sebagai Bapak Bangsa di negara berpenduduk kedua terbanyak di dunia itu. Tidak heran jika rakyat India meradang melihat wajah pahlawannya terpampang di permukaan sepasang alas kaki.

Hello @amazon, sandals with Mahatma Gandhi face. Do we need another notice from @SushmaSwaraj or you withdraw such things voluntarily? pic.twitter.com/wZ6IQKiyJS — Shakuntala Iyer (@shakkuiyer) January 14, 2017